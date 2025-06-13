Поляну фестиваля Сибирский огонь-2025 обследовали на наличие клещей

На прошлой неделе фестивальная поляна в селе Большой Оеш была обработана специальным раствором от клещей. Обработка проходила в несколько этапов. По завершении всех необходимых мероприятий специалисты провели контрольное обследование территории.

«Провели санитарно-эпидемиологическое обследование территории. Заключение экспертов – клещ не обнаружен. «Фестивальная поляна» для проведения мероприятия безопасна», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Однако стоит отметить, в день проведения фестиваля необходимо сохранять меры предосторожности. Помните, что меры самозащиты никогда не бывают лишними.

Рекомендуется держатся подальше от деревьев и кустарников, не удаляйтесь от фестивальной поляны. Запаситесь средствами защиты от комаров, мошек, клещей. Строго соблюдайте инструкцию по их применению.

За прошедшую неделю зарегистрировано 1148 обращений граждан за медицинской помощью по поводу укусов клещей, из них 289 дети.

Всего с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 8421 случаев укусов клещей.