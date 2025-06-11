Народная артистка Светлана Крючкова попала в больницу перед днем рождения

Советская и российская Светлана Крючкова попала в больницу на десять дней, передаёт ТАСС.

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О своей госпитализации в преддверии 75-летия народная артистка РСФСР рассказала сама. День рождения актриса отметит 22 июня.

"Я сейчас нахожусь в больнице, буду там почти до самого дня рождения", - сообщила Светлана Николаевна, отметив, что сейчас нуждается в покое и отсутствии перегрузок.

При этом характер недуга она не озвучила.

В фильмографии Крючковой - около сотни проектов, включая такие, как "Безымянная звезда", "Родня" Михалкова, "Курьер" Шахназарова, "Женитьбу", "Не может быть!", сериалы "Жизнь Клима Самгина" и "Ликвидация".

10 лет назад у Крючковой обнаружили онкологическое заболевание.