Госфонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы за 2 года

За 2 года работы государственного фонда «Защитники Отечества» более 192 тыс. ветеранов СВО и членов их семей получили медицинскую помощь в ведущих учреждениях России, сообщает пресс-служба фонда.

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Как отметила статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, после возвращения домой ветеранам спецоперации необходимо найти себя в мирной жизни.

«Фонд решает многие запросы ветеранов СВО. По поручению президента РФ Владимира Путина мы расширяем меры поддержки, окружаем заботой больше людей – защитников и их близких», — сказала она.

За 2 года работы фонда психологическую помощь получили более 83 тыс. ветеранов СВО. Также ветеранам передали более 1200 различных технических средств реабилитации.

Всего за время работы в фонд поступило более 211 тыс. запросов на оказание бесплатной юридической помощи, 93% из них были решены.

Также фонд занимается обучением и трудоустройством ветеранов СВО. Более 7500 заявок по вопросам обучения направили в фонд за 2 года, а более 11 тыс. героев обратились за помощью в трудоустройстве.

За 2 года фонд провел 6 межрегиональных и 2 всероссийских «Кубков Защитников Отечества» по летним и зимним видам спорта, в которых приняли участие около 1300 спортсменов.