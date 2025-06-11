Пикник Афиши х Сбер: сцены как искусство и много подарков от партнёров фестиваля

Бренды продолжают традицию уникальных интеграций в легендарный фестиваль, которые позволят гостям получить ещё больше впечатлений

© пресс-служба «Афиши»

В 2025 году Пикник Афиши х Сбер пройдёт в двух городах — 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и 9 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Помимо лайнапа с участием Cream Soda, «Руки Вверх!», Uma2rman, GONE.Fludd, Rozalia, Mnogoznaal и ЛАУД, гостей фестиваля ждёт насыщенная программа партнёрских активностей.

ПРАЙМ: больше удобства для подписчиков

Для подписчиков сервиса СберПрайм на фестивале будет действовать фаст-трек для входа, а также отдельная лаунж-зона в зоне Сбера на втором этаже с видом на главную сцену, бесплатными вкусняшками и зарядками для телефонов. Это пространство — про комфорт, доступ и впечатления с привилегиями. В локации бренда также разыграют встречи с артистами (Meet&Greet), активность будет доступна только для подписчиков сервиса.

Сцены «Пикника» как произведение искусства от Саши Фроловой

Саша Фролова — художница, всемирно известная своими надувными скульптурами и костюмами, создала для фестиваля уникальное визуальное оформление двух сцен, которое превратит их в полноценные арт-объекты. Проект Splashes of Joy включает в себя две надувные скульптурные группы: абстрактные цветные формы с зеркальными и прозрачными элементами, сверкающими на солнце. Эти работы символизируют яркие эмоции, радостную атмосферу и энергию фестиваля.

Самокат: пришёл и выиграл!

Онлайн-ритейлер Самокат подготовил три игровые активности: воздушный тетрис, мишени на меткость и виртуальный шопинг. За участие — билеты, которые можно обменять на фирменный мерч. В бренд-зоне также будут освежающие напитки и промокоды на покупки в приложении.

Купер: музыкальный город в формате pop-up

Зона Купера — это погружение в саундтрек города. Посетители проходят маршрут через разные городские ритмы и локации: от ярких фотозон и зарядных станций до танцевальных активностей. Внутри — музыка, мерч, и Купер рядом в каждом моменте.

СберСпасибо: фестивальное бинго

Программа лояльности «СберСпасибо» в рамках интеграции Сбера на фестивале запускает бинго-квест. Гости получают стильную карточку, которую можно использовать как модный аксессуар, выполняют задания и в финале смогут забрать лимитированный фестивальный мерч. Бинго — не только игра, но и стиль.

Пикник Афиши х Сбер 2025 – это фестиваль, который звучит, выглядит и ощущается как городская культура в лучших её проявлениях. Всё самое важное о программе, билетах и активности – на picnic.afisha.ru.

Подробную карту фестиваля можно найти у партнёра фестиваля — в геосервисе 2ГИС по запросу «Пикник Афиши». На карте видно расположение локаций, зон отдыха или точек питания, а сервис «Друзья на карте» не даст потеряться в толпе и позволит видеть друг друга на территории фестиваля.