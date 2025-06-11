Препати Пикника Афиши x Сбер: летний вечер с командой, друзьями фестиваля и инфлюенсерами агентства DIDENOK TEAM

Перед тем как послушать на фестивале главную музыку момента, «Афиша» поговорит с теми, кто её делает и продвигает. Среди приглашенных гостей вечера — топовые инфлюенсеры (резиденты агентства DIDENOK TEAM)

© Restaurant by Deep Fried Friends

Приближается долгожданный день фестиваля – и «Афиша» приглашает на особенную встречу перед главным событием. 19 июня в 19:00 на веранде Restaurant by Deep Fried Friends состоится препати Пикника Афиши x Сбер при поддержке коммуникационного агентства DIDENOK TEAM. Вечер, где соберутся те, кто делает музыку, говорит о ней и точно знает, что будет популярно завтра.

В центре программы – паблик-ток «Странные, добрые, тёмные: как звучат наши двадцатые». Музыкальный редактор «Афиши Daily» Лёша Горбаш вместе с музыкальными продюсерами и артистами поговорит о том, как формируются тренды, почему сегодня важны контексты, а не чарты, и как работает внимание слушателя.

В дискуссии участвуют:

Рустам Киреев (музыкальный эксперт, автор Telegram-канала Rust Never Sleeps, экс-MTV, Spotify, Яндекс);

Кирилл Диденок (диджитал-продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM и музыкального лейбла DNK Music);

Даня Порнорэп (Telegram-канал PRNRP);

Полина Фаворская (LAVBLAST);

Василий Конад (медиапродюсер, в прошлом – сооснователь и креативный директор STUDIO 21);

Даниил Трабун (соведущий «Декодеров», экс-Афиша, Esquire, Яндекс).

Лучше разговоров о музыке может быть только сама музыка. Далее акустическое выступление секретного гостя, потом за пульт встанет музыкальный продюсер Пикника Афиши х Сбер Марина Зёмка ZYOMKA, а завершит мероприятие диджей-сет SPAIDA.

Вход по регистрации по ссылке.

Пикник Афиши x Сбер пройдёт в Москве 21 июня в парке Коломенское.

Всё самое главное о фестивале — на picnic.afisha.ru.

«Афиша Daily», «Афиша Рестораны», Rambler&Co, «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер» — информационные партнёры Пикника Афиши х Сбер.