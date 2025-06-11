Милонов: Многоженец Сухов должен оказаться в тюрьме или психбольнице

Многоженец Иван Сухов должен сесть в тюрьму или лечь в психиатрическую больницу после заявлений его дочери Анны о сексуализированном насилии.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал многодетного родителя аморальным и беспринципным человеком.

— Этого черта давно пора запереть в психиатрическую клинику, потому что он психически больной человек, с моей точки зрения, он опасный, абсолютной аморальный бес. При этом он наглый, не стесняется того, что делает. Пытается еще показать, что это норма. <...> Таких людей нужно реально изолировать от общества. Абсолютно наглый, беспринципный подлец, — сказал парламентарий.

Он добавил, что Следственный комитет принял решение начать проверку в отношении Сухова, но местные правоохранители и органы опеки закрывают на это глаза. По мнению Милонова, они проявляют преступную халатность, сообщает News.ru.

Если вина Сухова будет доказана, то ему может грозить пожизненное лишение свободы. Если на момент предполагаемых событий дочери не было 16 лет, то преступление может попасть под ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

9 июня старшая дочь Сухова, 19-летняя Анна Сухова, рассказала, что отец совершил развратные действия по отношению к ней, когда ей было 14 лет. Многоженец ответил, что видел это интервью, добавив, что у него «с божьей помощью, все хорошо».

Бывшая многоженца Сухова рассказала о том, чем он занимается

Детский омбудсмен по Москве Ольга Ярославская 11 июня сообщила, что сотрудники СКР организовали проверку в отношении Сухова после обвинений со стороны дочери.

Иван Сухов, состоящий в отношениях с тремя женщинами и имеющий 14 родных детей, выразил уверенность в том, что его главное предназначение заключается в размножении.

Он называет себя «президентиком в маленькой стране» и утверждает, что все члены семьи живут вместе в трехкомнатной квартире в Москве, при этом отдельную комнату занимает только он. «Вечерняя Москва» рассказала, что известно о многоженце и его семье.