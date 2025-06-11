Мигранты, которых уволили или отчислили из высшего учебного заведения, а также те, кто не прошел дактилоскопию и не изучал русский язык, должны покинуть территорию Российской Федерации.

Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, его слова приводит официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для общества, должны покинуть нашу страну», — сказал он.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный поделился с «Газетой.Ru» мнением, что рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России связан с увеличением числа непривитых людей, поэтому россиян нужно убеждать вакцинироваться, а иностранцам — запрещать без прививки въезд.

Количество нелегальных мигрантов в России достигло 650 тысяч человек

11 июня академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья Сеченовского Университета Николай Брико заявил RTVI, что сильный рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России вызван увеличением числа непривитых людей среди мигрантов, цыган и различных религиозных групп. По его словам, религиозные группы из соображений веры отказываются от прививок и в других странах, поэтому с ними нужно «вести работу», а цыгане «ведут изолированный образ жизни и трудно подлежат надзору, контролю и вакцинации».