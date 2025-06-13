Названа стоимость самого дешевого блюда в столовой Госдумы

Самое дешевое блюдо в столовой Государственной думы России стоит 15 рублей. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что за 15 рублей в ГД можно купить "морковь свежую тертую" и "капусту раннюю натуральную".

Порция каждого блюда составляет 60 граммов. "Бульон куриный с яйцом" является самым дешевым супом в парламенте. Он стоит 120 рублей за 250 граммов. Самое дешевое второе блюдо - "блинчик с черной смородиной" - 130 рублей, а самое дешевое холодное блюдо - "сало соленое" - 90 рублей за 30 граммов.

В апреле журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что из меню в главном буфете Госдумы исключили красную икру. Он подчеркнул, что теперь икру можно приобрести только в маленькой столовой на пятом этаже нового здания.

До этого один из действующих парламентариев в беседе с "Газетой.Ru" пожаловался, что в столовой для депутатов Госдумы высокие цены, маленькие порции, а качество еды — не очень. Он отметил, что столовая не пользуется популярностью среди его коллег, на обед они предпочитают ходить в кафе, а за перекусом — в буфет.