Женщина выиграла 158 миллионов рублей из-за подарка отца

Жительница американского штата Джорджия получила в подарок от отца лотерейный билет, который принес ей два миллиона долларов (158 миллионов рублей). Об этом сообщили в UPI.

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Девушка уточнила, что отец приобрел билет на рынке в Бостоне. По ее словам, выигрыш пойдет на покупку дома и оплату колледжа, передает портал.

Ранее стало известно, что победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото» стал фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев. Мужчина купил счастливый лотерейный билет еще в ноябре, а проверить выигрыш он решил только после того, как ему напомнил об этом коллега.

Жительница Нижегородской области Анастасия Синицына выиграла 36 миллионов рублей в лотерею, используя нейросети. Отмечается, что девушка также обратилась к специальному гороскопу, который обещал ей крупный выигрыш.

Нижегородка выиграла в лотерею 36 миллионов рублей

Десять россиян поделили выигрыш в 100 миллионов рублей в воскресном розыгрыше лотереи «Мечталлион». Всего в этом тираже более миллиона билетов оказались выигрышными, а общий призовой фонд составил 225 563 720 рублей.