Многоженец Сухов дал первый комментарий после обвинений дочери в насилии

Вечерняя Москва

Многоженец Иван Сухов, дочь которого обвинила его сексуализированном насилии, дал первый коментарий на эту тему. Он отметил, что видел скандальное интервью наследницы.

Многоженец Сухов дал первый комментарий после обвинений дочери в насилии
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Сухов уточнил, что пока у него нет никаких проблем.

— С божьей помощью, все хорошо, — подчеркнул он.

Также многоженец пообещал позже подробно ответить на все вопросы, сообщает 360.ru.

9 июня старшая дочь Сухова, 19-летняя Анна Сухова, рассказала, что отец совершил развратные действия по отношению к ней, когда ей было 14 лет.

Иван Сухов, состоящий в отношениях с тремя женщинами и имеющий 14 родных детей, выразил уверенность в том, что его главное предназначение, которое, по словам мужчины, определил Бог, заключается в размножении.

Он называет себя «президентиком в маленькой стране» и утверждает, что все члены семьи живут вместе в трехкомнатной квартире в Москве, при этом отдельную комнату занимает только он.

«Вечерняя Москва» рассказала, что известно о многоженце и его семье.

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