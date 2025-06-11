Многоженец Сухов дал первый комментарий после обвинений дочери в насилии

Многоженец Иван Сухов, дочь которого обвинила его сексуализированном насилии, дал первый коментарий на эту тему. Он отметил, что видел скандальное интервью наследницы.

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Сухов уточнил, что пока у него нет никаких проблем.

— С божьей помощью, все хорошо, — подчеркнул он.

Также многоженец пообещал позже подробно ответить на все вопросы, сообщает 360.ru.

9 июня старшая дочь Сухова, 19-летняя Анна Сухова, рассказала, что отец совершил развратные действия по отношению к ней, когда ей было 14 лет.

Иван Сухов, состоящий в отношениях с тремя женщинами и имеющий 14 родных детей, выразил уверенность в том, что его главное предназначение, которое, по словам мужчины, определил Бог, заключается в размножении.

Он называет себя «президентиком в маленькой стране» и утверждает, что все члены семьи живут вместе в трехкомнатной квартире в Москве, при этом отдельную комнату занимает только он.

«Вечерняя Москва» рассказала, что известно о многоженце и его семье.