Сбер и знаменитые режиссеры сняли трогательные истории о родных местах

В преддверии Дня России Сбер и СберМаркетинг представили киноальманах «Россия, я люблю тебя», в котором три короткометражные истории объединены любовью к Родине, сообщает пресс-служба банка.

© Пресс-служба Сбера

Над созданием короткометражных историй работали российские режиссеры Николай Хомерики, Алексей Нужный и Алексей Куприянов.

Как отметил управляющий директор, начальник управления коммуникации и репутации Сбера Артем Фатхуллин, в сердце каждого россиянина живет особая любовь к родному месту, людям и памяти.

«Для нас киноальманах «Россия, я люблю тебя» — это возможность напомнить о простых, но фундаментальных вещах: любовь к Родине начинается с уважения к тем местам, где проходит наша жизнь», — сказал он.

По словам исполнительного директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Алены Конуриной, для Сбера спецпроект является вкладом в культурный диалог и поддержкой тех, кто умеет видеть страну глубже.

«Места действия фильмов выбрали сами режиссеры — и они оказались очень разными: Москва, Петербург, Йошкар-Ола. У каждого города — свое лицо России, своя интонация, свои корни. Фильмы непохожи друг на друга, но вместе дают объемное, живое ощущение страны», — сказала она.

Киноальманах уже доступен на лендинге спецпроекта, а с 12 июня будет доступен на Okko. Зрители смогут увидеть не только сами фильмы, но и интервью с режиссерами, а также истории создания.