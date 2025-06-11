С начала года в стране появилось 636 новых лотерейных миллионеров, а общий выигрыш участников составил почти 30 млрд рублей.

В России с начала года появилось 636 лотерейных миллионеров, передает РИА «Новости»> со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей «Столото». В среднем ежедневно в стране становится богаче на миллион рублей по четыре человека, а общее число новых миллионеров за первый квартал составило 29 в неделю.

В компании уточнили: «Победителями государственных лотерей становились жители со всей страны – от Калининграда до Камчатки, которые в общей сложности выиграли 29 млрд 564 млн 515 тыс. 795 рублей, а это почти 200 млн рублей ежедневно». Самый крупный выигрыш – 285 млн рублей – достался жителю Московской области в лотерее «Охота», что стало рекордом для этой игры.

Кроме того, 1 января страна получила четвертого лотерейного миллиардера. Им стал фельдшер из Сахалинской области, который выиграл в «Новогоднем миллиарде». В лотерее «Все или ничего» также был зафиксирован рекорд среди быстрых лотерей – суперприз превысил 144 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Сахалина выиграл более 781 млн рублей после уплаты налогов, что стало рекордом для гослотерей России.

Жительница Нижегородской области получила 36 млн рублей, воспользовавшись нейросетью для выбора билетов.

Мекжду тем один из ведущих российских математиков, профессор РАН Иван Оселедец заявил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.