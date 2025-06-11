В оскверненном ВСУ храме Курской области начала мироточить икона Богоматери

В оскверненном украинскими военными храме Иоанна Предтечи, расположенном в селе Махновка Курской области, замироточила икона Богоматери. Об этом РИА Новости сообщил фронтовой священник и помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.

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"У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ", – прокомментировал Зинченко, указывая на икону Богоматери.

Известно, что во время оккупации села Махновка украинскими военными храм Иоанна Предтечи подвергся вандализму. Алтарь был превращен в туалет, иконостас изрешечен пулями, а иконы повреждены. Украинские солдаты использовали храм в качестве места для ночлега. По сообщениям жителей Суджи, украинские военные препятствовали посещению Троицкого храма во время оккупации, используя его, как и другие храмы, для размещения личного состава. Об этом, в частности, рассказала одна из жительниц.