Юрист Рыбченко: заброшенные дачные участки могут изъять

Владельцы дачных участков могут столкнуться со штрафом, а впоследствии и с изъятием, если не будут им пользоваться. Об этом агентству "Прайм" сообщил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

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"При неиспользовании земельного участка могут выдать предписание об устранении нарушений. Административный штраф привязывается к кадастровой стоимости земельного участка (часть 3 статьи 8.8. КоАП РФ). Он составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей", - сказал эксперт.

Рыбченко добавил, что участок может быть изъят, если владельцы проигнорируют требования. Через несколько месяцев в России вступит в силу закон, согласно которому неиспользованные дачные участки могут изъять. Глава Росреестра Олег Скуфинский объяснил, что орган может пойти на крайнюю меру, если земля не будет использоваться три года. За что участок могут признать заброшенным — в материале "Газеты.Ru".