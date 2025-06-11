Почти 40% украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

Согласно данным опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), почти 40% украинцев согласны отказаться от территории ради скорейшего завершения боевых действий.

«Доля тех, кто выступает за отказ от территорий ради окончания войны и сохранения независимости страны, в последние полгода возросла и составляет 38% украинцев», — передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».

Украинский социолог Алексей Антипович ранее заявил, что 60% граждан Украины поддерживают компромисс с Россией.

Кроме того, опрос организации Pew Research Center показал, что доля американцев, считающих Россию врагом, упала на 20% с 2022 года.