«Конец света идет по Писанию»: отец Николай объяснил знамения бедствий

Отец Николай из Сергиева Посада заявил, что участившиеся бедствия и духовный кризис в обществе — это знамения, которые были предсказаны в Писании.

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Священник отметил, что частые природные катастрофы, такие как наводнения, пожары и землетрясения, могут быть не просто стихийными явлениями, а знаками, имеющими духовный смысл. Он напомнил, что Христос предсказывал голод, эпидемии и землетрясения перед наступлением конца времен, указывая на их предупреждающий характер.

Также он обратил внимание на ослабление веры среди людей, особенно молодежи. По его словам, все больше людей утрачивают интерес к духовной жизни, храмы пустеют, а грех воспринимается иначе, чем раньше. Он подчеркнул, что беззаконие становится привычным, а искренняя любовь к ближнему встречается все реже.

Еще одним тревожным признаком он назвал появление лжепророков, которые распространяют искаженные представления о вере. Он указал, что в Сети и повседневной жизни все чаще встречаются люди, выдающие себя за духовных наставников, но отклоняющиеся от истинного учения Церкви.

Несмотря на эти предостережения, священник призвал сохранять духовную бдительность и не поддаваться страху.

— Главное — не паниковать, а укрепляться в вере, молиться, жить по заповедям. Конец времен — не дата в календаре, а состояние души каждого, — цитирует отца Николая агентство «Кулик».

В Русской православной церкви рассказали, как отмаливать грехи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих активнее проявлять милосердие и оказывать помощь ближним, особенно в сложных жизненных ситуациях, а в очищении души от грехов не ограничиваться походами в храм.