Россиян предупредили об увеличении популяции клещей в России

Количество клещей в России увеличивается в связи с изменением климата, в связи с чем возрастает и вероятность их укусов. Такое заявление сделал врач-инфекционист в беседе с «Радио 1».

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Специалист напомнил, что эти членистоногие переносят большое количество заболеваний. В связи с этим врач призвал россиян не забывать защищаться при выходе на природу.

«Необходимо носить одежду, закрывать открытые части тела на руках и ногах», – отметил врач.

Ранее в Новосибирске зафиксировали первые смерти от укусов клещей. Один из местных жителей скончался от клещевого энцефалита, второй – от клещевого риккетсиоза.

В свою очередь доктор Александр Мясников рассказал, какие действия необходимо предпринять сразу после укуса клеща. По его словам, эти паразиты могут быть переносчиками боррелиоза или болезни Лайма, поэтому, если он присосался, то необходимо сразу начать принимать антибиотики.