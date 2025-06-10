В селе Тюменской области ввели карантин по бешенству

Карантин ввели в селе Новоатьялово Тюменской области из-за бешенства животных. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на портале правовой информации.

"В целях предупреждения распространения и ликвидации бешенства <...> установить с 10 июня 2025 года ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории эпизодического очага, расположенного <...> по адресу: Тюменская область, Ялуторовский муниципальный округ, село Новоатьялово", - сказано в постановлении губернатора.

Ограничения также введены на территории в радиусе 1,5 тыс. метров от очага, сказано также в документе. В период карантина запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных.