«Афиша» запикничит модные пространства Москвы

Запикничить – затегать тайными стикерами, которые помогут получить бесплатные билеты на Пикник Афиши x Сбер

© Предоставлено пресс-службой "Афиши"

14 и 15 июня 2025 года по всей Москве пройдёт интерактивный квест от компании «Афиша». Команда фестиваля Пикник Афиши x Сбер затегает знаковые пространства города фирменными стикерами, а подсказки к тегам будет публиковать в Telegram-канале фестиваля @picnic_afishy. «Теггинг» – это разновидность стрит-арта, когда на стенах оставляют имя или название.

Каждый найденный тег – это два билета на культовый фестиваль (нашедшему и +1). Старт квесту даст один из хедлайнеров московского лайнапа, рэпер Mnogoznaal: накануне интерактива он сделает тест-драйв, предложив своим подписчикам первыми поучаствовать в квесте и найти по координатам эксклюзивный стикер с билетами.

Для того чтобы не упустить шанс найти билеты, нужно следить за обновлениями в канале Пикник Афиши x Сбер, отгадать место на карте по подсказкам, найти стикер, сфотографировать его и первым отправить фото в комментарии под постом. Далее с пользователем свяжется представитель Пикника и обсудит вручение.

Подсказки будут появляться в Telegram-канале фестиваля. «Афиша» рекомендует включить уведомления, чтобы не пропустить мгновенные апдейты по уже найденным локациям. Стикеры спрячутся на самых стильных площадках города, так что уже можно делать догадки.

Пикник Афиши x Сбер в этом году пройдёт 21 июня в московском «Коломенском» и 9 августа на петербургском Елагином острове. В лайнапе — Сироткин, Cream Soda, «Руки Вверх!», Mnogoznaal, Uma2rman, GONE.Fludd, «Танцы Минус» и многие другие. Фестиваль объединит самое трендовое в городской культурной жизни: музыку, гастрономию, спорт, искусство и сообщества по интересам.

Информационная справка:

Компания «Афиша» объединяет медиасервис Afisha.ru, информационное издание «Афиша Daily», фестиваль Пикник Афиши, проект «Афиша Рестораны», Eda.ru и мобильные приложения «Афиша». На Afisha.ru всегда можно найти актуальную информацию о различных офлайн- и онлайн-развлечениях — кино, концертах, спектаклях, выставках и купить билеты на интересующие мероприятия.