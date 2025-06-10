День России глазами потребителей: доверие к продуктам, надежда на науку

Интернет-пользователи выбрали сильные отрасли страны и поделились пожеланиями будущего

© Софья Сандурская/ТАСС

В преддверии Дня России медиахолдинг Rambler&Co провёл интернет-опрос, в котором интернет-пользователи оценили достижения страны в разных отраслях производства и сформулировали пожелания с праздником.

По мнению респондентов, Россия лидирует в производстве продуктов питания (23%), услугах и сервисах (22%), а также сельском хозяйстве (21%). О промышленности вспомнили 12% участников, тогда как IT-сферу выделили 9%, а фармацевтику — 6%. Другие отрасли (одежда, автомобили и бытовые товары) назвали менее 5%. Гордость категорией «услуги и сервисы» выросла с 15% до 22%, по сравнению с аналогичным опросом 2022 года, что говорит о росте качества повседневной жизни.

При этом в выборе одежды и обуви страна-производитель для большинства не играет роли: 60% опрошенных не обращают внимания на происхождение бренда. Только 3% сознательно покупают исключительно вещи российских марок, у 11% они составляют бóльшую часть гардероба, у 26% — меньшую.

С продуктами питания ситуация иная: 14% покупают только российские товары, ещё 39% делают выбор в их пользу в большинстве случаев. Для 38% страна-производитель значения не имеет, а 9% больше склоняются к зарубежным аналогам.

На вопрос о том, какие онлайн-сервисы в России развиты лучше, чем за рубежом, уверенно лидируют банковские приложения и платформы (39%). На втором месте – сфера доставки и курьерских услуг (35%). Соцсети, развлечения, аудио- и видеосервисы – 17%, такси набрало 9%. По сравнению с аналогичным опросом прошлого года, доверие к доставке выросло с 22% до 35%, а банкинг укрепил позиции с 35% до 39%. Такси, напротив, стали восприниматься менее конкурентоспособными – с 17% до 9%.

Отношение к российской IT-индустрии остаётся сдержанно-позитивным: 53% считают, что у неё есть потенциал, но ещё многое впереди, а 20% отмечают динамичное развитие. 14% уверены, что наши специалисты — лучшие в мире, и 13% считают, что уровень уже соответствует мировому.

В качестве поздравлений стране в праздничный день 35% респондентов выбрали универсальные ценности: счастья, здоровья и благополучия. 31% желают научных прорывов, 21% – достижений в медицине и фармацевтике. Ещё 7% желают стране лидерства в области искусственного интеллекта, а 6% – возвращения к освоению космоса. По сравнению с 2022 годом, выросло число тех, кто хочет прорывов в медицине и науке (с 12% до 21% и с 13% до 31% соответственно). «Дружеское» пожелание счастья и здоровья прибавило популярность – с 25% до 35%.

Опрос показал: россияне уверены в базовых отраслях и сервисах, готовы поддерживать местных производителей, но ждут новых достижений в науке и технологиях. По сравнению с 2022 годом, пользователи больше ценят доступность и качество здесь и сейчас: еду, сервис, здоровье.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 29 мая по 5 июня 2025 года, охват составил 129 116 интернет-пользователей.