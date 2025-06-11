В РФ могут снизить возраст уголовной ответственности

Предложение Генпрокуратуры РФ о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений обсуждается в комиссии по законопроектной деятельности. Об этом сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева.

"Могу сказать, в части усиления уголовной ответственности есть у нас предложение, в том числе рассматриваем <…>. Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ. Но, как вариант, это возможно, обсуждаем <…>. Потому что это непростое решение. Сейчас у нас 16-летний возраст [привлечения к уголовной ответственности] <…> Буквально несколько недель назад на комиссии по законопроектной деятельности это обсуждали.

Решили, что это предмет отдельного разговора", - сказала она во время обсуждения законопроекта о введении ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества на заседании в Госдуме.

Законопроект об уголовной ответственности для дропов могут принять на следующей неделе

В настоящее время к уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. К ответственности с 14 лет могут привлекать по статьям об убийстве, изнасиловании, причинении вреда здоровью и ряду других тяжких статей.