Путин: быть гражданином – значит уважать историю своей страны

Традиционные духовно-нравственные ценности являются фундаментом российской системы образования. Они помогают молодым осознать, что быть гражданином – значит уважать историю своей страны, чтить ее корни, трудиться во благо Родины и нести ответственность за ее будущее, заявил Владимир Путин.

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Российский лидер, открывая заседание Совбеза, отметил, что национальное единство, милосердие, патриотизм и любовь к семье – ключевые ценности для страны и ее граждан. По его словам, эти принципы вдохновляли предков на великие дела и в настоящее время остаются ориентиром в развитии системы образования и воспитания.

Молодое поколение, считает глава государства, должно расти сильным, образованным и открытым к творчеству. Молодежь также должна быть конкурентоспособной на глобальном уровне, предлагать оригинальные идеи и решения, а не просто копировать чужие.

По мнению Путина, в стране необходимо совершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на защиту традиционных ценностей. Тему развития госполитики в области защиты традиционных ценностей президент назвал важной и актуальной для России. Он считает, что она напрямую связана с обеспечением суверенитета и нацинтересов страны.