В Минобороны РФ обвинили Украину в срыве графика обмена пленными

Россия готова к проведению обменов военнопленными в ежедневном режиме, однако украинская сторона к обменам в таком же оперативном режиме не готова. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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В оборонном ведомстве отметили, что график обмена пленными был согласован на переговорах в Стамбуле 2 июня. В МО уточнили, что стороны договорились о ежедневных обменах. В Минобороны подтвердили готовность России соблюдать этот график.

«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — сказали в оборонном ведомстве.

12 июня между РФ и Украиной состоялся третий этап обмена военнопленными в рамках Стамбульских договоренностей. С подконтрольных Киеву территорий вернулась группа российских бойцов. В свою очередь РФ вернула группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен в ходе боевых действий. Численность солдат, возвращенных сторонами друг другу, не раскрывается.

9 июня прошел первый этап обмена российскими и украинскими военнопленными. В Минобороны рассказали, что РФ и Украина обменялись группой солдат в возрасте до 25 лет.

10 июня Украина передала России вторую группу военнопленных.