Село в России закрыли на карантин из-за смертельно опасной болезни

В селе Новоатьялово Ялуторовского муниципального округа Тюменской области введен карантин из-за выявления случая бешенства среди животных. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Карантинные меры предполагают запрет на проведение ярмарок, выставок, торгов и любых мероприятий, связанных с перемещением и массовым скоплением восприимчивых к заболеванию животных, пояснили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что под строгим запретом находится также отлов диких восприимчивых животных для последующего вывоза их в зоопарки.

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года вспышку бешенства зарегистрировали сразу в двух поселениях. В Ялуторовском и Вагайском районах ввели частичный карантин.

С 11 декабря ввели ограничения в деревне Сулейменская Вагайского района и на части территории деревни Новый Кавдык Ялуторовского района. 3 февраля 2025 года карантин по бешенству животных ввели в селе Казанское Тюменской области, 3 марта — в селе Солобоево в Исетском районе.

Напомним, что бешенство — это острое инфекционное заболевание, которое обычно приводит к летальному исходу.

Согласно приказу Минсельхоза России от 25.11.2020 №705, карантин по бешенству снимается через 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного и (или) уничтожения последнего трупа больного животного, а также проведения других предусмотренных правилами мероприятий.