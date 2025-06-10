В Госдуме отреагировали на идею отключать бездетным семьям интернет по ночам

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала новую инициативу, направленную на повышение уровня рождаемости в России.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил отключать ночью интернет молодым семьям без детей. Об этой инициативе он поговорил с изданием «Абзац». «Интернет стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи. Молодые люди, вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы», — заявил Иванов. Интернет-зависимость депутат назвал угрозой демографической безопасности страны. Иванов уточнил, что предлагает вводить не полный запрет для молодых пар, а ограничение в ночные часы, например, с 23:00 до 02:00.

В результате введения подобных запретов больше детей рождаться не будет. Дети – это в первую очередь любовь. Полагаю, развлекательный контент никак не связан с уровнем рождаемости. Точно также можно было бы запретить все компьютерные игры для молодых людей или семейный просмотр сериалов по вечерам. Но дело не в этом. Одно другому тут не мешает. Если спросить у представителей молодежи о том, почему они не рожают детей, то они ответят, что это не связано с регулярным просмотром развлекательных программ или, к примеру, отдыхом в ночных клубах. Если изучить статистику о том, когда было больше зачато детей, то выяснится, что чаще всего детей зачинают во время летнего отпуска или в новогодние праздники. То есть когда человек развлекается и расслабляется, то он в большей степени готов к рождению ребенка. Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

Парламентарий вместе с тем напомнила, что ранее в России был принят закон о запрете пропаганды отказа от деторождения - так называемой идеологии чайлдфри.

«Данный закон — это уже другое дело. Это тот запрет, который действительно нужен. Пропаганда отказа от деторождения – это античеловечно. Но истинные причины отказа от рождения детей точно не кроются в просмотре развлекательных программ. Тот, кто действительно хочет завести ребенка, сделает это. Дети – это всегда вопрос любви», - заключила Журова.

Депутат Нина Останина ранее высмеяла идею отключать ночью интернет для роста рождаемости.