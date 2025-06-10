В России «переодели» полицейских

В России с 10 июня вступили в силу новые нормы и описания форменной одежды для сотрудников МВД. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Корректировки внесли в соответствующее постановление правительства, говорится в материале. В соответствии с изменениями, внесенными в постановление от 2011 года, требования к форменной одежде стали более строгими. Теперь в состав комплектов входят не только предметы, но и их характеристики. В частности, в форменную одежду теперь включены демисезонная куртка, облегченные брюки, кимоно и спортивные туфли. Кроме того, полицейским будут выдаваться два комплекта облегченного повседневного костюма.

В то же время, число шерстяных брюк уменьшилось, а для женщин вместо шерстяной фуражки теперь выдают пилотку, а вместо полусапог на меху — сапоги. Важным новшеством стало то, что при выборе обуви теперь учитывают климат. В холодных регионах сотрудники получат обувь на натуральном меху, а в умеренных и жарких — на искусственном. Это должно сделать службу более комфортной. Также изменения коснулись и погон.

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В документе указано, что работникам, которые были переведены в подразделения органов внутренних дел с другими знаками различия, выдаются погоны, съемные муфты со знаками различия по специальным званиям, нарукавные знаки, нашивки, кокарды и петличные эмблемы, соответствующие новому месту службы. Эти элементы должны быть установлены на ранее выданную форменную одежду, срок носки которой еще не истек.