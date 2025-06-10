Умер писатель и поэт Николай Шамсутдинов

Известный советский и российский писатель, поэт Николай Шамсутдинов, написавший более 400 произведений и опубликовавший более 60 поэтических книг, умер на 76-м году жизни в Тюмени.

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Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

"Ушел из жизни Николай Меркамалович Шамсутдинов - советский и российский писатель и поэт, общественный деятель", - говорится в сообщении.

Николай Шамсутдинов родился в 1949 году. Впервые свое творчество он опубликовал в 1976 году в газете "Литературная Россия", а в 1980 году окончил Литературный институт имени Горького. С тех пор его работы, посвященные памяти военных лет и человеческим судьбам, публиковались во всех известных журналах Советского Союза. За вклад в развитие российской литературы он получил звания "Заслуженный работник культуры РФ" и "Почетный работник культуры и искусства Тюменской области". Его работы признаны на мировом уровне и отмечены международными и российскими премиями.