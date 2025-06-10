Результаты профильной математики на ЕГЭ расстроили москвичей

Экзаменационная кампания для 11-классников подходит к концу: во вторник, 10 июня, ребята сдали ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Тем временем уже подоспели результаты: сильнее всего школьники волновались из-за профильной математики.

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Устная часть экзамена по иностранному языку — это как хвост, который постоянно стремятся отрезать. Который год из недр педагогического сообщества слышны голоса о ее отмене, но она все равно остается. С самого начала эксперимента по введению ЕГЭ ФИПИ (федеральный институт педагогических измерений) занял принципиальную позицию.

— Задания открытого типа с развернутыми ответами составляют чрезвычайно важную часть экзаменационной работы, так как именно в этих заданиях проверяются продуктивные умения и навыки, — считают в институте. — Устная часть помогает выявить выпускников и абитуриентов, имеющих наиболее высокий уровень языковой подготовки.

Еще одна важная часть говорения — отсекать интуитов и халявщиков, которые имеют способность угадать правильный ответ «методом тыка». От говорения можно отказаться, но если вы поступаете в серьезный лингвистический вуз, то будьте любезны: предъявите речь.

Устная часть ЕГЭ-2025 мало отличалась от предыдущих лет. Незначительные изменения случились в четвертой, самой сложной части экзамена. Но остались главные требования: сказать 12–15 фраз и уложиться в 3 минуты. Как раз с этим заданием и возникают основные сложности. Язык во время экзамена так развязывается, что сложно остановиться.

— В этом и основная проблема, — рассказал «МК» преподаватель английского в московской школе. — Сказать надо мало, но четко и по делу. С правильной интонацией, ритмом и мелодикой. Звучание речи также оценивается.

Хоть устная часть в ЕГЭ по иностранному и не обязательна, ее, согласно данным Рособрнадзора, в 2025 году выбрали почти все выпускники, сдающие экзамен по этому предмету. Сдавать английский в этом году решились более 82 тысячи человек.

Первые впечатления от заданий пришли из Сибири и Дальнего Востока. Школьники заверяют, что в устной части ЕГЭ по английскому ничего сложного не попалось: в целом тесты были даже легче, чем в демоверсиях, рассказывают выпускники.

В четвертом задании предлагалось сравнить indoor games (домашние игры): настольный теннис и шахматы. Тема третьего задания (интервью) — про друга и дружбу.

Также 139 тысяч человек зарегистрировали на ЕГЭ по информатике. Этот экзамен в 2025 году по массовости почти догнал старое доброе обществознание. Можно предположить, что совсем скоро российский рынок труда ждут большие перемены: на смену вечным экономистам и юристам придут программисты и IT.

На прошлой неделе «МК» писал о массовом недовольстве сложными заданиями по профильной математике в Москве, Екатеринбурге, Томске и других частях Сибири. Проблемы с заданиями под номерами 13, 15–17 возникли даже у подготовленных школьников. Финальные задачи 18 и 19 некоторые окрестили «гробы». Так еще во времена СССР называли вопросы, нарочно сыпавшие «слишком умных».

И вот результаты получены. Судя по сдержанной реакции в пабликах, они ниже ожидаемого, но ненамного. Кто-то получил на 10 баллов меньше и расстроился, другие недосчитались всего 2–4 баллов. Среди тех, кто жаловался на сложность, обнаружились стобалльники — значит, не так все плохо. Особенно в Московской области: там из почти 19 тысяч учеников, которые сдавали профильную математику, насчитали 19 стобалльников. И еще 3389 ребят получили от 80 до 99.

Что касается «среднего по стране», предварительный результат обнародовал Рособрнадзор. Профмат сдавали на 11% школьников больше, чем в прошлом году. Из них провалилось всего 4,8% сдававших. Средний балл по профильной математике почти такой же, но немного снизился по сравнению с 2024 годом: с 62,63 до 62,05. Возможно, это как раз связано со сложностью некоторых вариантов ЕГЭ (а только в Москве их было 12).

Судить о разнице, которая все-таки была в уровне сложности математики, можно по итогам этого ЕГЭ в Татарстане, который славится высокими образовательными результатами. В прошлом году средний балл за профмат ЕГЭ там был 71,2 — а в этом 68,7. В 2024-м в республике было 49 стобалльников, а в этом году — только 11.

— Да, я тоже считаю, что история с математикой — попытка дифференцировать выпускников с высокими образовательными результатами, — говорит учитель математики из Москвы Нина Викторова. — Хотя, может, и «так получилось». Сравниваю с заданиями прошлого года и понимаю, что разница есть. Сразу несколько задач повышенной сложности, 2–3 задачи не только сложные, но и «новотипичные». Какие даже с репетитором редко кто проходил.

С другой стороны, за первую часть теперь начисляют максимально 70 баллов. Вторую часть, где были все эти сложные задания, проверяют «живые» эксперты ЕГЭ. Конечно, есть таблицы переводов баллов, критерии выставления оценок, алгоритмы. Но, видимо, не стали очень уж строго судить.

Если говорить о поступлении в вуз, особенно на бюджет, то значение имеет и одна десятая балла. Сначала, отдельным списком, в конкурсе идут олимпиадники, потом стобалльники, а уж потом — если места хватит — все остальные. Профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина говорила о том, что около 30% зачисленных по социальным квотам на технические специальности в «хорошие вузы» уходят после 1–2-го курса, не выдерживая сложности программы. Профессор призвала развивать отечественную реформу высшего образования «2+2+2», чтобы такой студент смог поменять траекторию обучения или сменить вуз.

О промежуточных результатах ЕГЭ по другим предметам известно, что в целом хорошо сдали литературу: средний балл около 60, 1418 стобалльников (из 37 тысяч). Химия подросла качественно: число тех, кто получил 60 баллов и более, выросло до 50%. История: средний балл 55,85 и 150 обладателей 100 баллов ЕГЭ.

Базовую математику по всей стране сдавало 328 тысяч человек. Средний балл тут чуть выше чем «хорошо» (базовую математику сдают по пятибалльной шкале): 4,08. «Пятерки» заработали 36% сдавших экзамен.

На очереди информатика, выпускники и их родители ждут результаты ЕГЭ по физике, биологии. И, конечно, всем важен русский язык.

Что касается процедуры ЕГЭ, ее упрощать не думают. «МК» писал о том, что с начала кампании в школах выловлено около 500 нарушителей — выпускники пытаются проносить (и проносят иногда) шпаргалки, «умные очки», наушники и смартфоны. Предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой о том, чтобы устраивать на экзаменационных пунктах перерыв на питание, не поддержано. «Целесообразности не вижу», — сказал глава надзорного ведомства Анзор Музаев. Подчеркнув, что обед на ППЭ «усложнит и увеличит время» экзамена.