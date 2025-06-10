Погружение в Японию: «Афиша Рестораны» и компания Ryatico открыли секретный бар на Gastreet

Компании привнесли азиатскую эстетику на территорию фестиваля

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Со 2 по 7 июня 2025 года состоялся десятый юбилейный гастрономический фестиваль Gastreet International Restaurant Show, где «Афиша Рестораны» и компания Ryatico объединились, чтобы создать уникальный опыт для гостей.

Команды открыли японский спикизи-бар Secret bar, который построили в двух номерах отеля Panorama в уединении от шумной толпы. В поп-ап-формате объединились японский минимализм и диджей-сеты с аутентичной музыкой.

В меню были азиатские коктейли, снеки и даже утренний рассол, который спасал посетителей в первой половине дня. В программе — выступление Кадзухико Кидзима, спикера Gastreet, владельца и бренд-шефа саке-бара Takadaya, и амбассадора Ryatico в роли саке-сомелье Романа Визе из Good Carma Group, который создал настроение для гостей и дал возможность получить призы, играя в японские детские игры.

Среди гостей бара были: Евгений Гришковец, основатели Gastreet Дмитрий Левицкий и Евгения Суфиянова, Лариса Невидайло (собственник ресторанной компании «Максим»), Евгений Реймер (Milimon Family), Игорь Зернов (El Capitos, FollowTheRabbits), Иван Глушков («Соль»), Мария Тюменёва («Аппетитный Маркетинг»), Вадим Зуйков и Наталья Савинская, Никанор Вейра (Olluco), Том Халхин (Maya), Екатерина Киселева (журнал Bones, CEO издательства «Река»).

Помимо этого, посетители могли выиграть специальные фишки в «аппарате-хваталке» на территории зоны Сбера на главной площади фестиваля, а после обменять их на бесплатные коктейли в баре и мерч «Афиши Рестораны».

Gastreet International Restaurant Show — ежегодное международное отраслевое мероприятие в сфере horeca, которое не имеет аналогов в мире. В закрытом городе для рестораторов встречаются владельцы, управляющие, шеф-повара, отельеры, виноделы и сомелье, специалисты барной и кофейной отрасли, топовые поставщики со всей страны.