Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян сделала признание

Жена впавшего в кому Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян отреагировала на критику в свой адрес. В своем Telegram-канале журналистка призналась, что борется со своими личными недостатками.

© Passion.ru

Уже несколько месяцев 59-летний Тигран Кеосаян находится в коме, а супруга ежедневно навещает режиссера в больнице и ждет его «возвращения». Маргарита Симоньян признается: в тяжелое время ей придает сил поддержка неравнодушных людей, которые молятся за ее мужа. Однако есть и те, кто регулярно критикует знаменитость. Главный редактор RT раскрыла, как относится к хейту в свой адрес, и рассказала о работе над собой.

«Плохого полно и про меня, и во мне. Первое стараюсь не замечать. Раньше легко получалось, теперь сложнее. А второе и не перечислить. До идеала как до Марса. Тут и уныние, и гневливость, и нетерпеливость, и страх, и суетность, и недостаток смирения, и много еще чего. Стараюсь бороться», — поделилась Маргарита Симоньян.

Журналистка не скрывает: в своей борьбе она полагается в том числе на помощь свыше.

«Каждый день прошу Господа помогать мне в этой борьбе», — заключила жена Тиграна Кеосаяна.

Напомним, в конце декабря 2024 года телеведущий пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у Тиграна Кеосаяна уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

“Сердце погибает”, — врач высказался о Кеосаяне, находящемся в коме

Ранее Маргарита Симоньян раскрыла, как изменилась ее жизнь в связи с комой Тиграна Кеосаяна: «Я почти всю зиму не могла найти в себе силы снова общаться с людьми».