В России разгорелся новый скандал с ЕГЭ

Авторы жалоб говорят, что в задачах № 18 и 19 была ошибка в ключах. Из-за этого правильные ответы система посчитала неверными.

В результате дети, правильно решившие задания, потеряли 2 первичных балла из 38.

Задача 18 звучит так: "Вычислите массовую долю (в процентах) кальция в фосфате кальция. Запишите число с точностью до целых". В задаче 19 с помощью массовой доли кальция надо посчитать массу этого вещества, которую получает одна овечка за сутки на ферме.

Родители и школьники намерены бороться за пересмотр результатов экзамена.

В Госдуме рассказали, когда решится судьба ЕГЭ

В то же время подавать апелляцию в силу действующих правил бессмысленно. Эти задания с кратким ответом проверяет компьютер, а не человек.

Между тем опытные специалисты по химии подтвердили, что школьники решили задачи правильно.

Ранее "СП" сообщала, что подход к сдаче ЕГЭ и ОГЭ постепенно меняется.