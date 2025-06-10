Сын миллиардера устроил роскошную свадьбу под Екатеринбургом

Предприниматель Клим Комаров и бизнес-леди Валерия Матюхина сыграли элитную свадьбу в гольф-клубе под Екатеринбургом. Сюрпризным моментом стал выход на сцену певца Басты, который является любимым исполнителем невесты. Девушка не смогла сдержать слез и возгласов счастья.

«Это отвал всего! Баста – мой любимый певец. Я не знала!!!» – передает слова девушки «КП-Екатеринбург».

Валерия Матюхина известна своим вкладом в инновационные стартапы, основанные на искусственном интеллекте. Она стояла у истоков разработки единого платежного сервиса для общественного транспорта «СберТройка», успешно запущенного в Москве и ряде других городов России. Помимо этого, Валерия является одной из создателей амбициозного проекта 100plus, занимающегося развитием инновационных решений. Журнал Forbes включил девушку в рейтинг «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет».

Клим Комаров основал сельскохозяйственную компанию «Агроэкспорт 168» и холдинговую структуру «Альтерра». Семья предпринимателя тесно связана с крупным промышленным производством, поскольку отец Клима Андрей Комаров ранее владел известным Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ).

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Свадьба молодых супругов запомнилась гостям своей искренностью и эмоциональностью. Многие участники события отмечали особую атмосферу и трогательные моменты, говоря, что даже сами несколько раз прослезились. Во второй части праздничного вечера Валерия переоделась в короткое белоснежное платье с игривыми бантами, добавив событию нотку непринужденности и легкости. Грандиозным финалом торжества стал яркий салют и каскад разноцветных конфетти, наполнивший пространство искрящимися цветами и восторгом гостей.

Как сообщают очевидцы, свадьба прошла в роскоши и шике. Эмоции переполняли как молодоженов, так и гостей.

После церемонии молодожены отправились в романтическое путешествие, подробности которого остались в тайне. «ФедералПресс» сообщал, что в Госдуме предложили раскрывать судимости и долги перед заключением брака