Более 73 тысяч россиян планируют принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

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Порядка 73 тысяч человек уже подали заявки для участия в конкурсе «Это у нас семейное». Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе проведения заседания наблюдательного совета проекта.

В прошлом году, по его словам, к соревнованиям присоединились около 600 тысяч россиян. Кириенко отметил, что на конкурсе есть возможность испытать восхищение, счастье, радость и любовь.

Российский лидер Владимир Путин официально назначил старт второго сезона на 27 мая.

— По итогам первого сезона Владимир Владимирович поручил сделать проект ежегодным, — добавил политик.

Кроме того, он подчеркнул, что одобрение лидера страны — высокая ответственность.

Члены набсовета поддержали решение о завершении заявочной кампании 14 сентября, а также утвердили механизм и обсудили первые задания дистанционного этапа, передает ТАСС.

С 10 по 14 июня на ВДНХ в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет IV Московский джазовый фестиваль. На сцене у фонтана «Дружба народов» выступят лучшие джазовые коллективы страны и лауреаты конкурса молодежных ансамблей.