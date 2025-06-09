Одна из старейших сотрудников Эрмитажа умерла в возрасте 95 лет

Марта Крыжановская, одна из старейших сотрудниц Эрмитажа, умерла на 96 году жизни. Об этом пишет пресс-служба культурного учреждения.

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В музее заметили, что на протяжении долгих лет Марта Яновна занималась научной деятельностью, передавала молодому поколению эрмитажных сотрудников свой исключительный опыт исследователя и хранителя.

«Марта Яновна не мыслила свою жизнь без Эрмитажа», — отметили в пресс-службе.

Марта Яновна Крыжановская родилась в марте 1930 года, пережила вместе с матерью блокаду Ленинграда.

В 1953 году окончила Институт имени Репина при Ленинградском филиале Академии художеств СССР по специальности «искусствоведение». В марте 1960 года стала работать в отделе западноевропейского прикладного искусства (ОЗЕПИ).

Крыжановская во время работы в Эрмитаже изучала произведения эпохи средних веков. В культурном учреждении под ее руководством была разработана новая постоянная выставка, посвященная европейскому прикладному искусству XI-XV веков.

Марта Яновна — кандидат искусствоведения и заслуженный деятель культуры России. За свою жизнь она написала несколько книг об искусстве Западного Средневековья, составила каталоги, опубликовала около ста научных статей.

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