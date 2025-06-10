Дочь многоженца и отца 30 детей Сухова обвинила его в сексуальном насилии

Дочь многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова обвинила его в домогательствах и сексуальном насилии. Следственный комитет начал проверку.

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19-летняя Анна рассказала о том, что творилось в семье, в эфире программы "Пусть говорят". По словам девушки, она неоднократно подвергалась сексуализированному насилию со стороны отца, и тоже самое он делает с ее сестрами.

"Он сказал: ''Дочь, закрой глаза''. Две минуты, грубо говоря… Потом только уже дошло спустя года", — вспомнила девушка. На тот момент ей было 14 лет.

Анна сказала, что ее мать якобы не знала о происходящем. Она добавила, что то, что с ней делал отец, можно квалифицировать "не как изнасилование, а как развратные действия".

Сухов проживает в Москве и, по данным из открытых источников, имеет 30 детей. В конце 2024 года в ответ на жалобу в органы опеки Сухов заявил, что ему "скрывать нечего", и заверил, что у него хорошие отношения со всеми женами.