Актер Степан Старчиков серьезно заболел после укуса клеща

Российский актер театра и кино Степан Старчиков ("Игра в дочки-матери", "По законам военного времени. Победа") заболел клещевым боррелиозом после укуса насекомого. Симптомы болезни проявились у 66-летнего артиста только через несколько месяцев. Он признался, что с трудом ходит после укуса клеща.

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Трех кровососущих насекомых он "встретил" на даче под Наро-Фоминском. "Двоих соседка удачно удалила, а третьего мне пришлось самому доставать. Очень неудобно, он в шею впился, доставал его по частям. Я думаю что он и отомстил", - рассказал Степан Старчиков в программе "звезды сошлись" на НТВ.

Он отметил, что не в первый раз удалял клещей, не обращался к врачам, но "обходилось без последствий". Примерно через полгода актер понял, что ему больно вставать на ноги. Затем начала отказывать правая нога, зимой артист даже несколько раз упал во время прогулок с собакой. Только через год анализы крови показали, что Степан Старчиков болен клещевым боррелиозом.