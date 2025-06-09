Попова оценила эпидситуацию в Краснодарском крае

Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае на сегодняшний день благоприятная и стабильная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время пробы воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.

«Ситуация на сегодняшний день спокойная и благоприятная, однако риски завоза опасных инфекций остаются. Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к Черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона», — приводятся в тексте слова Поповой.

В Роспотребнадзоре указали, что отдельно на встрече главы ведомства и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева был затронут вопрос детского отдыха и отмечена необходимость обследования персонала лагерей и их вакцинация. Кроме того особое внимание они уделили вопросам контроля за общепитом.