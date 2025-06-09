Федор Конюхов открыл новый памятник в Челябинской области

Российский путешественник Федор Конюхов открыл памятник Николаю Чудотворцу в Челябинской области. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

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Известно, что новый памятник установили на озере Тургаяк в честь старта всероссийской регаты «Кубок путешественников Федора Конюхова», где собрались юные яхтсмены из разных регионов страны.

В церемонии открытия приняли участие сам Конюхов, а также министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

«Я всех поздравляю с открытием соревнований! Приятно, что мы растем, озеро Тургаяк красивеет от белых парусов, участники также растут», — подчеркнул Конюхов.

Отмечается, что соревнования запланированы в классах «Оптимист», «Кадет» и «Ракета 270». В программе — девять гонок, а победитель командного зачета определится по сумме четырех лучших результатов, показанных спортсменами или экипажами в различных классах яхт.

В марте Федор Конюхов поднялся на борт следующего в Китай сухогруза.