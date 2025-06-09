Приплывший из Турции кот Бурак останется в России

Кот Бурак после трех месяцев нахождения в порту Новороссийска 10 июня будет передан зооволонтерам Новороссийска, он останется в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе транспортной группы Fesco.

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"Кота Бурака, который был найден и спасен моряками Fesco во время рейса из Турции, 10 июня планируется передать зооволонтерам Новороссийска", - говорится в сообщении.

Как отметили в Fesco, на протяжении трех месяцев, пока кот был на территории порта под опекой сотрудников группы, шло оформление документов для его нахождения на территории РФ на законных основаниях.

В марте Fesco сообщала, что во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки обнаружили запертым среди грузов кота. Моряки назвали кота Бурак, все время он находился в порту, о нем заботились и ждали решения относительно ситуации с законностью его пребывания. Ветеринары в мае приняли решение об осмотре и постановке на карантин кота, после чего его дальнейшую судьбу решала компания.