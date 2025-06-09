В Париже умерла последняя внучка Станиславского

Последняя внучка режиссера Константина Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева скончалась в Париже. Об этом сообщили на сайте музея МХАТа.

Причина смерти неизвестна. Алексеевой-Мардухаевой было 92 года.

В музее назвали Алексееву-Мардухаеву последней из представителей плеяды русских интеллигентов. Они заявили, что женщина была честной и порядочной.

«Монахиня в миру, она всегда была хранительницей памяти своего деда – великого русского режиссера и актера, основателя прославленного театра России — Московского Художественного театра», — заявили представители музея.

Как отметили в музее, Алексеева-Мардухаева сделала многое для пропаганды наследия Станиславского в Европе.