Гидролог оценил запасы питьевых ресурсов России

Россия обладает крупными резервами воды, поэтому ее нехватка не грозит стране, рассказал НСН Михаил Болгов. Запасы питьевой воды увеличиваются в России еще с советских времен, а проблемы в некоторых регионах не вызовут ее дефицита, заявил завлабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов в разговоре с НСН.

К 2030 году столица Афганистана, Кабул, может лишиться всех своих запасов воды. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет НКО Mercy Corps. Отмечается, что за последнее десятилетие уровень воды в водоносных горизонтах столицы Афганистана уменьшился на 30 метров, и почти 50% городских скважин высохли. Эксперт отметил, что России такие проблемы не грозят.

«Обеспечение крупных городов водой планировалось у нас заранее, в 1960-е и 1970-е думали, что потребление будет расти, но оно у нас резко сократилось: у Москвы в пять раз больше воды, чем нужно городу. Мощности остались: Замоскворецкое водохранилище обеспечивает столицу и имеет приличный запас ресурсов. Единственное, что может помешать накоплению — загрязнение водоемов. Бывает, что случаются разливы танкеров, качество воды может упасть, но техническими средствами недостаток можно успешно покрыть. В 2005 году авария на химическом заводе в Китае привела к тому, что отходы попали в реку Сунгари, впадающую в Амур, эта катастрофа чуть не оставила Хабаровск без воды, но в обычной ситуации ее объемов в засушливых регионах достаточно», — подчеркнул он.

Гидролог добавил, что некоторые районы могут испытывать перебои с водой, но в России достаточно ресурсов, чтобы решить этот вопрос.

«Есть проблемы только в некоторых субъектах, например, в Калмыкии: минерализация подземных вод, их еще и нет в достаточном количестве, а также там довольно засушливый климат. В Омске необходимо реконструировать систему водозабора, но запасов Иртыша пока достаточно. Тяжелая зона — Крым, так как каналы не работают, а Каховская ГЭС была взорвана, поэтому дополнительного потока нет. Они используют только свои внутренние ресурсы, которых едва хватает. Незначительные проблемы есть и на Кубани и на Ставрополье, но нельзя сказать, что это тренд на будущее: бывают маловодные годы, но будут и многоводные. Питье не составляет большую часть в использовании водных ресурсов в России. В них активно нуждается промышленность, например, для орошения, особенно, если климат будет жарким», — заключил он.

Ранее Болгов в эфире НСН оценил вероятность полного осушения Каспийского моря.