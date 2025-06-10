В омском лагере «Орленок» досрочно завершили смену из-за отравления детей

После госпитализации 11 детей с признаками отравления в детском лагере «Орленок» в Омской области было решено досрочно завершить первую смену и провести полную дезинфекцию помещений, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

В связи с инцидентом администрация лагеря приняла решение досрочно завершить первую смену и провести полную дезинфекцию помещений. Региональное СУ СК по Омской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

«Администрацией детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Орленок» принято решение о прекращении работы первой оздоровительной смены», – сообщил минздрав, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что после госпитализации 11 детей с признаками отравления из лагеря «Орленок» в Омской области следователи начали расследование по факту оказания небезопасных услуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, восемь детей из Екатеринбурга были госпитализированы в Воронежской области с признаками кишечной инфекции по пути на отдых в Анапу.