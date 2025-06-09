Умерла заслуженная артистка России Наталия Потапова

Заслуженная артистка России актриса Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Наталия Потапова ушла из жизни 7 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

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"С глубоким прискорбием сообщаем, что 7 июня скоропостижно скончалась заслуженная артистка России Наталия Ивановна Потапова. Трудно поверить. Невозможно представить, что нашей Василисы Мелентьевой, Марии Стюарт, Марфиньки, Белотеловой, Зинки, Марии, Богини Венеры, Екатерины II... теперь с нами нет", - говорится в некрологе.

В театре отметили, что Потапова исполняла свои роли ярко, талантливо, с темпераментом и полной отдачей. Она была не только "замечательной артисткой", но и "прекрасным другом". "Имя Наталии Потаповой навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории театра Ермоловой. Светлая память прекрасной артистке", - заключили в театре, выразив соболезнования ее родным и друзьям.

Потапова родилась в 1952 году. В 1976 окончила Российский институт театрального искусства. В этом же году стала частью труппы Театра имени Ермоловой, где и прослужила до конца жизни. Она приняла участие почти в 100 кинопроектов, в том числе в сериалах "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Пищеблок".