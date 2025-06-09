Проект «Цифровые Легенды» представит мультимедийное шоу о Владимире Высоцком

«Высоцкий. Высота» — уникальное цифровое шоу на стыке искусства и технологий, созданное командой Цифровые Легенды. Это новая форма культурного опыта, где великое наследие обретает современное воплощение и становится личным переживанием каждого зрителя. Премьера состоится 24 октября 2025 года в Live Арена.

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«Высоцкий. Высота» посвящено великому артисту, поэту, музыканту и сценаристу. Владимир Высоцкий — одна из самых значимых фигур XX века. Его творчество включает более 700 композиций и стихотворений, а также около 30 ролей в кино и театре. Его песни становятся народными, а имена его героев — нарицательными.

«Для той эпохи он был отражением времени. Сейчас он, как и тогда, близок абсолютно каждому», — Полина Гагарина.

Мало кто знает, что за стремление преодолевать любые преграды, школьные друзья и коллеги называли Владимира Высоцкого «Высотой». Этот образ стал центральной идеей проекта и пронизывает всё шоу — от визуализации до драматургии, символизируя непревзойдённую вершину таланта и силы духа великого творца.

© Пресс-служба

«Мир Высоцкого объёмен и огромен. Люди не задумываются о том, сколько этот человек сделал за свою жизнь. Он — большой поэт, во всём спектре понимания этого слова», — Сергей Шнуров.

Зрители становятся участниками масштабного шоу, где культовые композиции Высоцкого оживают с новой, невероятной силой. Благодаря передовым технологиям и продакшн-студии Цифровых Легенд, зрители смогут впервые увидеть легенду в совершенно новом цифровом образе. Реалистичные мимика, пластика и харизма цифрового аватара артиста и продуманные до мелочей спецэффекты создают для зрителя абсолютный эффект присутствия.

© Пресс-служба

В шоу также участвуют цифровые аватары популярных исполнителей: Сергея Шнурова, Григория Лепса, Леонида Агутина, Полины Гагариной и Сергея Безрукова. Они созданы на основе точного сканирования реальных артистов. Современные артисты представили песни великого маэстро в совершенно новом звучании и создали уникальные интерпретации, вложив в выступление частичку своей души, но сохранив при этом дух оригинала.

Атмосферу усиливают джаз-оркестр Георгия Гараняна и симфонический оркестр «Глобалис». Специально для шоу переработаны оригинальные песни Высоцкого, записанные в 70-е с ансамблем "Мелодия" под управлением Георгия Гараняна. Впервые эти хиты зазвучат вживую вместе с цифровым аватаром легенды на большой сцене Live Арены 24 октября.

© Пресс-служба

Живые выступления приглашённых артистов и их камерные интерпретации становятся ярким акцентом шоу, усиливая контраст между живым звучанием и цифровыми образами.

Виртуальная сцена постоянно трансформируется в зависимости от настроения и содержания песен, вовлекая зрителя в атмосферу каждой композиции. Реалистичные проекции, живое взаимодействие и виртуальные декорации — всё это создаёт эффект полного погружения, стирая грань между реальностью и сценой.

© Пресс-служба

Реальность и иллюзия переплетаются, не только приглашая зрителя в музыкальный мир, но и вызывая его на искренний диалог с легендарным артистом. Высоцкий делится моментами своей жизни, размышлениями и рассказывает о том, что вдохновило его на создание бессмертных произведений.

«Я счастлив, что являюсь первой ступенью к тому, что вы увидите. Для меня это волшебство, которым хочется поделиться. И это волшебство позволит молодёжи услышать песни со смыслом, в которых самым главным является слово. Каждая песня — это история, которую нужно не просто спеть, а пропустить через себя», — Сергей Безруков.

Шоу «Высоцкий. Высота» — мост между поколениями, соединяющий прошлое, настоящее и будущее. Это незабываемое событие, которое объединяет поклонников творчества Владимира Высоцкого, современные технологии и искусство.

© Пресс-служба

«Высоцкий. Высота» создано при активном участии Никиты Высоцкого и Оксаны Ярмольник. Именно они стали первыми зрителями и главными экспертами фокус-группы, оценивающей достоверность цифрового аватара артиста.

Музыкальный продюсер шоу: Антон Беляев (музыкант, продюсер, основатель и фронтмен Therr Maitz, создатель шоу "LAB с Антоном Беляевым", композитор).

© Пресс-служба

Актёр анимации движений аватара В.С. Высоцкого: Сергей Безруков.

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