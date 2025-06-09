Т2 раскрасит Пикник Афиши х Сбер в маджентовый цвет

Двухэтажная зона, арт-объекты и подарки от бренда позволят провести фестиваль на новом уровне.

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В 2025 году оператор мобильной связи Т2 стал титульным партнёром легендарного фестиваля Пикник Афиши и будет ярко представлен на фестивале, который пройдёт 21 июня в Москве в парке Коломенское и 9 августа в Санкт-Петербурге на территории Елагина острова.

После масштабного ребрендинга в сентябре прошлого года Т2 продолжает играть по другим правилам и выводит на новый уровень свои основные преимущества и дифференциаторы. Компания знает, насколько важно для абонентов уверенное покрытие сотовой сети, где бы они ни находились. Именно поэтому в рамках масштабного фестиваля на открытом воздухе оператор сделает особый акцент на демонстрации качества связи и широты покрытия. Т2 непрерывно модернизирует технологические решения: абоненты могут наслаждаться кристально чистым звуком во всех регионах присутствия благодаря технологии VoLTE и получать новый опыт пользования высокоскоростным мобильным интернетом с опцией 5G Ready.

Т2 обеспечит пространство Пикника Афиши «маджентовым покрытием». Это значит, что гости не только получат доступ к качественной связи, но и смогут принять участие в различных активностях от оператора, а также получить эксклюзивные подарки. Арт-объекты и зоны компании будут ярко выделяться фирменным цветом мадженты настолько, что привычные зелёные территории Коломенского и Елагина острова буквально окрасятся в стиль Т2.

На территории парков оператор развернет масштабную инфраструктуру, включающую эффектную двухэтажную бренд-зону как главный хаб коммуникации и развлечений, а также интерактивные арт-объекты, среди которых каждый найдёт что-то особенное для себя. Главным символом Т2 на «Пикнике» станет знакомая абонентам шкала сигнала сотовой связи. На фестивале её можно будет увидеть в формате большой инсталляции, которая подчеркнёт качество сети Т2. Для комфортного отдыха гостей оператор создаст зону с огромным матрасом, где посетители смогут расслабиться и перезарядиться для впечатлений на новом уровне.