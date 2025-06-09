Назван город с самым грязным воздухом в России

В Самарской области зафиксировано рекордное число высоких загрязнений воздуха в 2024 году. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» на основе данных Росгидромета.

«Чаще всего высокие загрязнения воздуха происходили в Самарской области, Красноярском крае, Забайкалье, Бурятии и Оренбургской области», — пишет ТАСС, ссылаясь на исследование.

Самарская область стала лидером по числу высоких загрязнений воздуха — здесь зафиксировано 90 случаев. На втором месте оказался Красноярский край (54 инцидента), далее следуют Забайкальский край (21), Бурятия (15) и Оренбургская область (14).

В 2024 году в России отмечен значительный рост случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха. Согласно данным Росгидромета, число таких инцидентов увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом и достигло 239 случаев. Это максимальное значение за последние три года, несмотря на то, что в 2022–2023 годах наблюдалось снижение подобных происшествий.

Главными веществами, способствовавшими загрязнению воздуха, были сероводород, бензпирен и диоксид серы. Особую тревогу вызывают экстремально высокие уровни сероводорода, которые были отмечены преимущественно в Самаре. В 2024 году число экстремально высоких случаев загрязнения увеличилось втрое — с двух до шести. Все эти инциденты произошли в сентябре: пять — в Самаре, еще один — в Нижнем Новгороде. В последнем случае загрязнение также было связано с выбросом сероводорода.

Эксперты отмечают, что увеличение числа зафиксированных загрязнений связано не только с ростом промышленности, но и с развитием системы мониторинга. В 2024 году более 70% инцидентов были выявлены автоматическими системами, тогда как в 2023 году их доля составляла 53%, а в 2022 году — 44%. Впервые в список регионов с подтвержденными высокими загрязнениями воздуха вошла Московская область.