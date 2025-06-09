Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вылета борта в Шарм-эш-Шейх

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса, чей вылет был задержан более чем на 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Борт авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Шарм-эш-Шейх. Из-за задержки пассажиров разместили в гостинице. Кроме того, им предоставили напитки и горячее питание.

Прокуратура планирует не только проконтролировать соблюдение прав пассажиров, но и предоставление им всех услуг, которые положены гражданам по федеральными авиационными правилами.

Ранее гендиректор Минтуризма Израиля Дани Шахар рассказал, что израильские власти обсуждают с несколькими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в Россию. Он добавил, что Тель-Авив ведет диалог с перевозчиками в том числе о возможности запуска комбинированных перелетов – через аэропорт Бен-Гурион в Эйлат.

Шахар рассказал, что граждане РФ почти всегда получают разрешение на въезд в Израиль, выдающееся в электронном виде. В частности, после введения ETA-IL в Израиль въезжало примерно семь тысяч российских туристов в месяц. При этом данное количество увеличивается.