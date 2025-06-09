Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала результаты Единого государственного экзамена по литературе, заявив, что в этом году ЕГЭ «буквально взорвало молодежь». По её словам, даже многие высокобалльники были удивлены своими результатами, а педагоги и выпускники из регионов массово сообщают о несправедливом распределении баллов.

«Некоторые выпускники и педагоги считают, что работы из Москвы по неизвестным причинам получили более высокие баллы, чем работы ребят из других регионов», — отметила Мизулина в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что не может утверждать, насколько эти подозрения обоснованы, но не может их игнорировать — жалоб слишком много. По мнению Мизулиной, всё происходящее лишь усиливает ощущение, что ЕГЭ превращается в настоящую лотерею, где результат не всегда зависит от знаний и усилий ученика.

Ранее подобные обвинения в «балльном перекосе» в сторону столичных регионов уже звучали в профессиональной среде, однако официальных комментариев от Рособрнадзора на момент публикации не поступало.