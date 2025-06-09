Россиян предупредили о сильных магнитных бурях

Россиянам стоит готовиться к сильным магнитным бурям. 9 июня максимум магнитной активности ожидается около полудня по московскому времени: балл достигнет пяти из 9-ти возможных, сообщает kp.ru.

Как уточняется, небольшая буря началась сегодня около 6 утра, однако после пика в полдень она резко оборвется. Также подчеркивается, что «конец дня ожидается “зеленым”, спокойным». Аналогичная обстановка будет во вторник, 10 июня, говорится в материале.

«Со среды по пятницу также не ожидается ничего такого, «зеленые» спокойные дни, зато в субботу, 14 июня, атлант расправляет плечи, или дракон пробуждается – это кому как больше нравится. В прогнозе (пока обобщенном) стоит мощная (балл – 5) буря в течение дня», – пишет издание.

В воскресенье, 15 июня, обстановка будет спокойной. После этого также никаких аномалий не предвидится, пишут авторы.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что крупнейший в этом году выброс солнечной массы был зарегистрирован 31 мая. Плазма с высокой скоростью шла к Земле и вызвала серию рекордно сильных магнитных бурь.