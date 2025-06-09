Россиянам напомнили о длинных выходных

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил в беседе с RT о четырёхдневных выходных в России в связи с празднованием Дня России.

«С 12 по 15 июня текущего года отмечается государственный праздник — День России. Данное событие будет сопровождаться продлением периода отдыха, что предполагает предоставление гражданам четырёхдневных выходных», — отметил депутат.

Рабочая неделя, предшествующая праздничным дням, будет сокращена: с 9 по 11 июня включительно.

«При этом среда, 11 июня, будет сокращённым рабочим днём на один час, что соответствует установленным нормам трудового законодательства», — напомнил депутат.

Ранее Соцфонд напомнил, что пенсионеры, у которых дата выплаты пенсии приходится на период с 12 по 15 июня, получат её заранее, до праздничных выходных.